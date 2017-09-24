В Арзамасе рессора вылетела из-под КамАЗа и травмировала женщину

19 апреля в Арзамасе Нижегородской области водитель получила травму от вылетевшей из-под "КамАЗа" рессоры. Об этом рассказали в отделе пропаганды и организационно-аналитической работы регионального УГИБДД ГУ МВД.

По информации ведомства, автокатастрофа произошла около 13:00 на проезжей части по улице 9 мая. 22-летний водитель грузовика со стажем в 5 лет во маневров с полуприцепом не смог избежать выброса рессоры на передней оси. Тяжелая металлическая деталь угодила в иномарку Peugeot.

После ДТП женщина 1974 года рождения, управлявшая легковым автомобилем, направилась в больницу, где медики диагностировали несколько ссадин и ушибов. Повреждения оказались легкими, поэтому пострадавшая отказалась от госпитализации. Степень повреждения Peugeot неизвестна.