Полиция пресекла крупный канал поставки наркотиков из Средней Азии в РФ. Организатор преступной деятельности был задержан на Южно-Уральской железной дороге.

Сотрудники Главного управления МВД сообщают о случае, в ходе которого было произведено задержание особо опасного преступника, под покровительством которого совершалась поставка наркотиков из Средней Азии в РФ. Выполняя свою работу, правоохранители обыскали грузовой поезд, вследствие чего выявили запрещенный товар. Это было наркотическое вещество под названием гашиш. В общей сложности его оказалось 14 килограммов. Предполагалось, что он будет перепродан небольшими партиями.

С поличным был задержан россиянин, житель Челябинской области. Мужчина уже имел несколько судимостей за подобные преступления. В отношении него также было произведено задержание. В отношении него возбуждено уголовное дело, ведется дальнейшее разбирательство.