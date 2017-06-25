В Оренбургской области микроавтобус сбил ребенка на пешеходном переходе‍ в Орске. Семилетний школьник пострадал 20 апреля в половине девятого утра. Прибывшая пригада скорой помощи занимается его состоянием.

Сотрудники Главного управления МВД России по Оренбургской области передают данные о случае, в ходе которого на пешеходном переходе был сбит малолетний ребенок. Согласно информации, которую он предоставляют, инцидент зафиксирован утром 20 апреля. Семилетний мальчик переходил дорогу в установленном месте, очень торопясь, однако дойти до школы в этот день он не успел.

Посреди проезжей части в него врезался микроавтобус, который по маршруту развозил жителей Орска. Пока остается неизвестным, в каком состоянии находится ребенок. По всей видимости, госпитализация ему не потребовалась, однако эту информация не подтверждена.