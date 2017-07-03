В Смоленской области спасатели упустили змею

19 апреля в городе Сафонов Смоленской области спасатели безуспешно пытались поймать змею. Об этом рассказали в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

По информации источника, в четверг на горячую линию "112" около 15:30 позвонил горожанин, который передал сигнал о замеченном пресмыкающимся. По его словам, потенциально опасное животное ползало рядом с частным участком на улице Доватора.

Вскоре после получения информации, сотрудники экстренной службы прибыли по адресу, указанному очевидцем. Однако на месте змеи не оказалось. Тщательный осмотр успехов не принес.