В Башкирии мать задушила младенца в пакете

Сегодня, 09:48 \\ Происшествия

Жительница Башкирии задушила своего новорожденного ребенка в пакете. Об этом региональным СМИ рассказали инсайдеры среди правоохранителей.

 

 По данным источников, 31-летняя мама завернула маленького сына в полиэтилен, где младенец насмерть задохнулся. По предварительной информации, подозреваемая не имеет места работы. На месте инцидента сотрудники полиции обнаружили пустую водочную бутылку и кровавые следы.

В настоящее время тело малыша отправили судебно-медицинским экспертам для установления подробностей его гибели. А предполагаемую мать-убийцу поместили в больницу для лечения. Подробности происшествия расследуются.

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Автор - Александр Лубяной
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