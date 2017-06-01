В Башкирии мать задушила младенца в пакете

Жительница Башкирии задушила своего новорожденного ребенка в пакете. Об этом региональным СМИ рассказали инсайдеры среди правоохранителей.

По данным источников, 31-летняя мама завернула маленького сына в полиэтилен, где младенец насмерть задохнулся. По предварительной информации, подозреваемая не имеет места работы. На месте инцидента сотрудники полиции обнаружили пустую водочную бутылку и кровавые следы.

В настоящее время тело малыша отправили судебно-медицинским экспертам для установления подробностей его гибели. А предполагаемую мать-убийцу поместили в больницу для лечения. Подробности происшествия расследуются.