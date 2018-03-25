Выпрыгнувший из окна "Зимней вишни" мальчик выписан из больницы

Медики Областной детской клиники в Кемерово выписали ребенка, выпрыгнувшего из горящего ТРК "Зимняя вишня" 25 марта. Так 20 апреля рассказали представители медучреждения.

При пожаре в кемеровском торгово-развлекательном центре мальчик нашел спасение от огня за окном четвертого этажа. Во время инцидента он лишился родителей и младшей сестры, а сам при падении переломал кости таза, получил также множество других травм. Два дня пациент дышал искусственно через аппарат вентиляции легких. Он смог вдохнуть самостоятельно 27 марта и с тех пор лечился при поддержке бабушек.

В Областной клинике утверждают, что мальчик пребывает в хорошем состоянии, способен сидеть и ходить. До конца мая ему предстоит проходить осмотры в поликлинике по месту жительства, а затем повторно пройти курс реабилитации в центре восстановительного лечения "Золотая рыбка" при региональной больнице.

В учреждении добавили, что ещё одна жертва пожара все ещё поправляется в ОКБ скорой помощи имени Подгорбунского. Это 18-летний парень, тоже выпрыгнувший из охваченного пламенем здания. В настоящее время он готовится выписываться и проходить реабилитацию после серьёзных повреждений.

Стоит напомнить, что трагедия в Кемерово отняла жизнь 64 человек, среди которых 41 - дети. Травмы получили 79 находившихся в комплексе, среди них 27 детей. Следственный комитет России расследует происшествие и обвиняет в восемь человек.