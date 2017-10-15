Ночью в Алтайском крае пять человек погибли при пожаре

В ночь на 20 апреля в Алтайском крае пять человек погибли при пожаре. Как сообщают сотрудники Следственного комитета, инцидент зафиксирован в небольшом селе Косиха. Там произошло возгорание частного дома.

Стало известно о пожаре, который в ночь на 20 апреля в Алтайском крае забрал жизни пятерых человек. На данный момент об обстоятельствах произошедшего известно крайне мало. Сотрудники СУ Следственного комитета, а также Главного управления Министерства внутренних дел работают на месте и передают информацию, которую им удалось выяснить.

Так, погиб хозяин частного дома, а также его четверо гостей. Смерть наступила вследствие того, что все они были отравлены угарным газом. Причины произошедшего пока не разглашаются. Сотрудники МЧС на вызов среагировали оперативно и потушили пожар лишь через восемь минут после того, как о нем на пульт дежурного поступило сообщение.