В Омске задержали мужчину, который ударил девушку ногой в пах

В Омске мужчина без причин ударил женщину ногой в пах. При нападающем полиция обнаружила нож.

В паблике «ВКонтакте» очевидцы выложили видео, на котором видно задержанного мужчину. Ему предъявляются обвинения в нападении на девушку. Прохожий ударил ее ногой в пах. При нем позже был обнаружен нож.

Подписчики группы оказались более чем удивлены таким поведением. Один из комментаторов вспомнил случай, когда девушка также получила удар от прохожего, но топором по голове. Всех удивляет отсутствие явных причин агрессивного поведения. Некоторые предположили, что возможно мотивы были, и конфликт не так явен, как кажется на первый взгляд.

Но, большинство высказало единогласное мнение, что за подобное виновный заслуживает максимального наказания.