На Кубани найден потерявший память пенсионер, волонтеры ищут его родственников

В Краснодаре еще осенью 2017 года была найден пожилой мужчина, который потерял память и, предположительно, жил в Самарской области. На вид потерявшемуся мужчине от 65 до 70 лет, волонтерская организация «Лиза Алерт» ищет родственников пенсионера.

В сообществе волонтерской организации в соцсети «ВКонтакте» появилось сообщение о потерявшемся мужчине. 26 октября в 2017 году его нашли в Краснодаре, мужчина ничего не помнит и не может дать о себе точной информации.

По данным волонтеров, мужчине на вид от 65 до 70 лет. Предполагается, что он жил в Самарской области и у него могут быть родственники в Москве. Также волонтеры описали его приметы и показали снимок с его изображением.

Рост мужчины – 170 сантиметров, у него худощавое телосложение и седые волосы. Цвет глаз потерявшегося мужчины – серо-зеленый. Его нашли в черной куртке и синих джинсах, также на нем была клетчатая рубашка.

Волонтеры просят всех, кто знает хоть что-то о данном мужчине, сообщить в организацию или по номеру 102. Потерявшийся мужчина не может вспомнить данные о себе, ему не удается рассказать, откуда он и как оказался в Краснодаре. По словам пользователей, люди такого возраста часто страдают от деменции и могут почти полностью лишаться памяти, что становится причиной их пропажи и невозможности возвращения домой.