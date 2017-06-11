Дерево на дороге и водопад для релаксации в трамвае: В Сети жалуются на непогоду в Краснодаре

Жители Краснодара жалуются в Сети на настоящий «погодный апокалипсис». Из-за сильного ветра и дождя валятся деревья, а в одном из трамваев даже появился «водопад для релаксации».

Во «ВКонтакте» жители Краснодара продемонстрировали последствия «погодного апокалипсиса». По словам очевидцев, неподалёку от комплекса «Ненецкая деревня» прямо на дорогу упало дерево, а в Фестивальном микрорайоне много пострадавших автомобилей.

Апофеозом стал «водопад для релаксации» в трамвае №5, как сообщает «Версия.Инфо». Жители Краснодара пошутили, что так власти заботятся о людях – даже дождь используют им во благо и чтобы красиво было. Некоторых, впрочем, такое состояние общественного транспорта шокировало. Люди отметили, что стоит его как-то ремонтировать, иначе так и до настоящего Апокалипсиса недалеко.