В Новгороде автомобиль провалился под асфальт

В Нижнем Новгороде на улице Чаадаева автомобиль провалился под асфальт. Дорожное покрытие просто обрушилось вниз приблизительно на метр вглубь.

Жители Новгорода акцентировали внимание на том, что подобное происходит уже не в первый раз. Однако власти города никак не реагируют на происходящее, заявляя об отсутствии денег в бюджете. Инцидент произошёл приблизительно в 12 часов дня на улице Чаадаева.

Автомобиль провалился в яму, которая образовалась в результате появления пустоты под асфальтом. Передние колёса полностью застряли, после чего очевидцы не протяжении часа пытались достать транспорт. Когда власти выделят деньги на ремонт на данный момент неизвестно.