Учительницу, защищавшую детей от школьника в Стерлитамаке, представят к награде

Учительницу, которая защищала учеников от подростка с ножом в школе Стерлитамака, представят к награде. Преподавательница и семьи пострадавших девочек получат выплаты, а к награде за отважные действия женщину будет представлять Министерство образования Башкирии.

Как рассказала омбудсмен по Башкирии Милана Скоробогатова, учительница проявила отвагу и пыталась остановить подростка, спасая школьников, которые могли пострадать от ножа 17-летнего ученика коррекционного класса. Ее поступок был замечен и ее представят к награде за отважный поступок.

Омбудсмен по Башкирии также отметила, что к награде преподавательницу представят в Министерстве образования. На данный момент учительница остается в реанимационном отделении. Власти республики уже начали готовить документы, по которым пострадавшая преподавательница получит компенсацию. Выплаты также получат и семьи девочек, которые пострадали вместе с учительницей.