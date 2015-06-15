В Перми мужчина в лесу убил студентку, раздел и закопал тело

В Перми мужчина в лесу убил 21-летнюю студентку, раздел и закопал тело. Позже на допросе он рассказал, какие мотивы им двигали, и чем ему насолила малознакомая девушка.

Сотрудники Главного управления МВД РФ по Пермскому краю сообщают о случае убийства, который произошел в административном центре. Согласно информации, которую они сообщают, инцидент произошел 18 ноября прошлого года. Молодая студентка Педуниверситета познакомилась с подозреваемым на автобусной остановке. Тогда он ей понравился, и она предложила ему продолжить общение в одной из соцсетей.

Вскоре мужчина предложил знакомой встретиться, чтобы сходить в кино, однако на свидании предложил прогуляться по лесу. В ходе беседы девушка начала рассказывать об отношениях, которые у нее были, и о том, скольких парней она бросила. По словам обвиняемого, она сказала ему, что их отношения также не будут длительными, и вскоре она от него уйдет.

Из-за этого мужчина пришел в ярость и ударил подругу. После этого он задушил ее, и отволок тело в лес. Решая, что с ним делать, он рздел его и закопал, а одежду сжег.