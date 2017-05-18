В Башкирии горел детский сад: эвакуировали 191 ребенка

19 апреля в Башкирии, в детском саду №4 в городе Агидель случился пожар. В здании дошкольного учреждения загорелся мусор, персонал не стал ждать приезда пожарных и самостоятельно эвакуировали из здания 191 ребенка.

По данным пресс-службы МЧС по Башкирии, в детском саду сработала автоматическая пожарная сигнализация. Из-за загоревшегося мусора, который находился в ведре рядом с подсобным помещением, по саду пошло задымление.

Персонал детского сада, услышав сигнал тревоги, не стал ждать приезда спасателей. Работники дошкольного учреждения быстро и слаженно организовали эвакуацию, все дети были выведены на улицу.

Согласно полученной информации, возгорание было ликвидировано до приезда спасательной службы. К месту происшествия прибыли пять пожарных машин и 9 спасателей. Эвакуацию провели 27 сотрудников детского сада, они же и ликвидировали огонь подручными средствами.