В Киргизии нашли закопанным тело убитого мужчины

В Киргизии нашли закопанным тело убитого 33-летнего мужчины. Свежую могилу обнаружили в поле недалеко от частных домов города Токмок. В органах внутренних дел сообщили, что сотрудники получили сообщение об убийстве.

Сотрудники Главного управления ВД Киргизской Республики по Чуйской области сообщают о случае, в ходе которого в городе Токмок было найдено закопанное тело мужчины. Согласно данным, которые они предоставляют, в ходе медицинской экспертизы на трупе были найдены следы насильственной смерти. После этого местная милиция начала расследование по делу.

В ходе него сотрудники нашли двух главных подозреваемых в убийстве мужчины. Ими оказались 17-летний подросток, а также 33-летний мужчина. По версии следствия, вместе они выпивали алкогольные напитки. Когда все они были уже изрядно пьяны, между ними произошел конфликт. Двое ополчились протви одного, после чего жестоко его избили. Это и послужило причиной смерти. Осознав все последствия содеянного, подозреваемые решили закопать тело собутыльника, чтобы избежать наказания.