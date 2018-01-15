Минздрав рассказал о нынешнем состоянии пострадавших при нападении школьника в Стерлитамаке

В Минздраве Башкирии рассказали о том, как себя чувствуют пострадавшие при нападении в школе города Стерлитамак. По данным врачей, все пострадавшие, среди которых двое школьниц, учительница и сам нападавший подросток, остаются в состоянии средней тяжести, сейчас они продолжают находиться в реанимационном отделении.

СМИ, ссылаясь на исполняющего обязанности главврача больницы Фанура Ганиева, сообщают, что пострадавшие при инциденте в школе Стерлитамака остаются в реанимации. По состоянию на утро, положение дел не улучшилось. Сегодня будет решаться вопрос о том, будет ли кто-то из пострадавших переведен из реанимации в обычное отделение.

Известно, что больше всех в инциденте пострадала учительница информатики. У нее диагностировали раны от ножа, удары пришлись на грудь, плечо и предплечье. Школьница, которая выпрыгнула из окна класса, сломала позвоночник и тазобедренную кость.

Сейчас продолжаются проверки. Следствием уже установлено, что подросток, напавший с ножом на учителя и одноклассников, стоял на школьном учете, так как у него была наклонность к аутоагрессии. На его странице в социальных сетях нашли записи о происшествии в школе «Колумбайн». Сам он писал, что уже не может дождаться того дня, когда он начнет стрельбу.