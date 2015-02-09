В Таиланде на туриста напала акула, пляж закрыт

В Таиланде у города Хуа Хин на туриста напала акула. Пляж Сай Ной, на котором это произошло, закрыт на 20 дней. Новости о курорте 18 апреля сообщил Пханлоп Сингхасени, который является губернатором провинции Прачуап Кирикхан.

Накануне в эфире Третьего национального телеканала Таиланда наконец сказали правду о том, что на самом деле произошло с туристом из Норвегии, который отдыхал на пляже Сай Ной. В воскресенье, когда он попал в больницу, СМИ распространили информацию, будто он травмировал ногу о каменные рифы. Чтобы узнать правду, специалисты Департамента морских и береговых ресурсов, внимательно изучили его травмы и сделали вывод, что раны были получены от острых зубов бычьей акулы.

Перед этим разоблачением в сети появился ролик, который был снят местным жителем Хуа Хина. На нем было запечатлено, как прямо у берега плавают две полутораметровые акулы. Мужчина настоятельно просил, чтобы властями города были предприняты меры, пока никто не погиб.

В связи с этими событиями губернатор обещал, что на пляже будет установлена оградительная сетка, защищающая людей. По его словам, он был удивлен, что акулы стали заплывать в пресную воду.