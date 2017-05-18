В Нижнем Новгороде женщина убила новорожденного и села на два года

В Нижнем Новгороде женщина убила новорожденного и была засужена на два года колонии. Она перерезала пуповину, но не перемотала ее, вследствие чего младенец потерял много крови и погиб, оставленный в соседнем доме.

Сотрудники управления Следственного комитета по Нижегородской области сообщают о случае, в ходе которого женщина убила новорожденного ребенка. Согласно данным, которые они передают, она забеременела в феврале прошлого года. Судя по тому, что о произошедшем не знал никто из семьи, а также близкого окружения преступницы, оставлять ребенка она не собиралась.

Роды начались через девять почти полных месяцев, в конце октября. Женщина приняла их у себя самостоятельно в душе. После этого обычными ножницами она перерезала пуповину и не стала ее перевязывать. Ребенка она укутала в полотенце и отнесла в подъезд соседнего дома, оставив в коляске на одном из пролетов ступенек.

К несчастью, ребенок был найден уже мертвым. Экспертиза показала, что он родился полноценным и здоровым, однако умел из-за потери крови. После этого в отношении женщины началось расследование, суд вынес ей наказание в виде лишения свободы на срок двух лет.