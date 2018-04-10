В Стерлитамаке после инцидента с вооруженным нападением школьника возобновили занятия в школе

В Башкирии, в школе №1 города Стерлитамак, восстановлен учебный процесс, который был приостановлен из-за поножовщины, устроенной 9-классником из коррекционного класса. По данным из СМИ, некоторые дети пришли на занятия в сопровождении своих родителей.

Как сообщается, занятия в школе Стерлитамака восстановлены, но класс, где случился инцидент с поножовщиной и поджогом, работать пока что не будет. Учительница информатики, ставшая объектом нападения школьника, до сих пор находится в больнице.

Как сообщалось ранее, в инциденте с нападением вооруженного школьника пострадали 4 человека. В число пострадавших входит и сам подросток, напавший на одноклассников и преподавателя с ножом.

В СК сообщили о возбуждении двух уголовных дел. Первое уголовное дело возбудили против школьника по статье за покушение на убийство нескольких лиц. Второе уголовное дело возбудили по факту халатности, которая была допущена должностными лицами из органов профилактики преступлений среди несовершеннолетних.