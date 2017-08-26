В Новосибирске в овраге нашли мертвую лысую девушку, пропавшую 5 месяцев назад

В Новосибирске сотрудники полиции обнаружили в овраге лысую 24-летнюю девушку, которая пропала пять месяцев назад. Отмечается, что девушка тогда ушла из дома и не вернулась, теперь же нашли ее тело.

Как стало известно, в ноябре прошлого года 24-летняя девушка сбежала из дома в поселке Майский и так и не вернулась. Опекуны заявили о ее пропаже в полицию и сообщили, что особой приметой является то, что девушка была побрита на лысо. Как установили правоохранители, опекуны девушки состояли в некой секте и поклонялись лже-богам, иногда посещали баптистскую церковь. Сама девушка противилась этому, часто устраивала скандалы и убегала из дома. На этот раз она не вернулась и опекуны забеспокоились.

Спустя пять месяцев, 17 апреля, правоохранители обнаружили в овраге мертвую лысую девушку, в ней опекуны опознали свою дочь. По некоторым данным, девушка просто могла оступиться и упасть, эксперты заявляют, что на ее теле следов насилия не обнаружили. Сейчас ведется расследование, окончательное решение примут после результатов экспертизы.