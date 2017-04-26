В Кемерово в ТЦ «Променад» эвакуировали посетителей

В конце рабочего дня в ТЦ «Променад» все покупатели и работники ТЦ «Променад» были выведены из помещения. По одной из версий, в здании из-за короткого замыкания начался пожар.

В группе выложили фотографию, на которой возле ТЦ «Променад» собралось несколько пожарных машин. Очевидцы утверждают, что их быстро эвакуировали из здания.

Жители вновь вспомнили о трагедии в ТЦ «Зимняя вишня», которая произошла 25 марта. Тогда из-за пожара погибло 64 человека.

Некоторые жители считают, что в ТЦ «Променад» не было пожара, а эвакуация была учебная. Однако других удивило время и большое количество машин.

Представитель ТЦ «Променад» успокоила жителей, сказав, что из-за короткого замыкания действительно произошло возгорание, которое сразу же было устранено.