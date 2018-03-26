СК: Прокуратура в течение нескольких лет запрещала проводить проверки в ТЦ "Зимняя вишня"

Следственный комитет России сообщил о том, что прокуратура на протяжении нескольких лет запрещала проводить проверки пожарной безопасности в сгоревшем ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерово.В прокуратуре заявили, что выполняли указания вышестоящего руководства.

Как стало известно, буквально недавно следователи провели обыски в ГУ МЧС России Кемеровской области, доме главы МЧС, а также у руководителей структурных объединений. Во время обысков удалось найти документы, в которых говорится о том, что торговый центр "Зимнюю вишню" следует исключить из всех плановых проверок техники пожарной безопасности по приказу прокуратуры.

В прокуратуре на данное обвинение заявили, что такой приказ они получили от вышестоящего руководства и действовали в связи с его указаниями.

В настоящий момент следователям предстоит выяснить, кто именно отдал такой приказ и самое главное, зачем, установят, кому потребовалось "покрывать" "Зимнюю вишню".