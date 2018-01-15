В Стерлитамаке учительница спасла детей от нападавшего школьника, приняв весь удар на себя

Стало известно о том, что пострадавшая во время нападения подростка на школу в Стерлитамаке учительница информатики пыталась защитить детей, рискуя своей жизнью. Именно она смогла пустить перепуганных детей из класса, где школьник устроил резню, и приняла весь удар на себя.

Учитель информатики Екатерина Першина утром, 18 апреля, вела урок в школе, когда внезапно в класс влетел подросток с ножом и набросился на сидящую к нему спиной девочку. Он успел нанести ей несколько ранений, когда женщина подбежала и оттащила его. Подросток принялся размахивать ножом, при этом он изрезал учительнице руки и ноги. Из последних сил женщина подбежала к двери и открыла ее, выпустив из класса перепуганных детей, таким образом сведя количество жертв в данном происшествии к минимуму.

Когда подросток бросился с ножом к одному из учеников, учительница начала отвлекать его на себя, защищая ребенка. Из-за этого она получила ранение в грудь и была доставлена в реанимационное отделение.

Родственники учительницы информатики говорят о том, что она любила детей и могла ради них рисковать жизнью. В скором времени женщину переведут в отдельную палату, ее состояние оценивается, как тяжелое.

Стоит отметить, что у 29-летней учительницы есть муж, вместе они воспитывают ребенка. Нападавший на школу подросток в переписке с друзьями упоминал то, что у учительницы есть ребенок и заявлял, что будет прекрасно, если он сможет отнять у него мать.