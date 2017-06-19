В Украине предложили отменить желтый сигнал светофора

После случившегося в Кривом Рогу ДТП, где погибли 9 человек, премьер-министр Украины Владимир Гройсман выступил с предложением убрать со светофоров желтый сигнал. По словам украинских политиков, многие ДТП случаются именно из-за того, что водители едут на желтый цвет, не дожидаясь зеленого.

Замминистра инфраструктуры Юрий Лавренюк отметил, что во многих государствах уже давно убрали в светофорах желтый цвет и оставили только два цвета: красный и зеленый. Также политик указал на существующую в таких странах жесткую ответственность за нарушение правил. Инициативу Гройсмана рассмотрят в МВД, в министерстве инфраструктуры и в ряде других ведомств. После рассмотрения возможной отмены желтого сигнала, проект будет вынесен на рассмотрение украинского правительства.

Отмечается, что такое предложение поступило после аварии в Кривом Роге. Там, 18 апреля, случилось серьезное ДТП. В аварии столкнулись автобус, микроавтобус и легковая машина. В происшествии погибли 9 человек, также были травмированы 21 человек. По данным, масштабное ДТП случилось из-за того, что один из водителей поехал на желтый цвет светофора, не дождавшись зеленого.