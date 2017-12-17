На севере Москвы петербуржец изнасиловал пятилетнюю девочку. 17 апреля с содержанием такого заявления в полицию обратилась 34-летняя женщина. По ее словам, ее малолетняя дочь стала жертвой ее 25-летнего знакомого.

Сотрудники Главного управления МВД по Московской области сообщают о случае, в ходе которого на севере столицы была изнасилована пятилетняя девочка. Согласно данным, которые они передают, главным подозреваемым по делу остается 25-летний петербуржец. О произошедшем стало известно правоохранителям, когда с заявлением об этом к ним обратилась мать потерпевшей.

Примечательно, что в документе она указала на прошлогоднюю дату происшествия. По ее словам, девочка пострадала от надругательских действий ее 25-летнего знакомого. Он находился в Москве 12 сентября 2017 года, и в этот период имел возможность совершить против несовершеннолетней насильственные действия сексуального характера. К сожалению матери, она узнала об этом лишь накануне.