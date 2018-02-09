Грузчики "Пятерочки" наказали водителя, замотав его машину в плёнку

В Сети появился снимок, на котором показали, как грузчики магазина «Пятерочка» борются с водителями, которые не утруждают себя парковкой. Наказывать владельцев оставленных автомобилей они решили с помощью упаковочной плёнки.

В группе «Типичный Нижний Новгород» в социальной сети «ВКонтакте» появилась публикация, автор которой решил показать, что стало с машиной, стоящей посреди дороги возле магазина «Пятерочка». На снимке виден автомобиль, который обмотан упаковочной плёнкой несколько раз. Стоит отметить, что транспортное средство действительно не припарковано и просто оставлено своим владельцем. Автор публикации решил обратиться к подписчикам группы с вопросом о том, считают ли они наказание правильным.

В комментариях отметили, что если водитель не считает нужным парковать автомобиль, то вариант с плёнкой должен дать ему понять, что он поступает неправильно. Другие предложили в подобных ситуациях использовать просроченные продукты.