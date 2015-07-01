В Москве воспитательница дедсада напоила детей "Уайт-спиритом"

17 апреля в Москве воспитательница дедсада напоила детей растворителем "Уайт-спиритом". Они попросили дать им попить после занятий по физкультуре, и она взяла со столовой чужую бутылку.

Сотрудники Главного управления МВД по Московской области сообщают о случае, в ходе которого в одном из детских садов столицы были ненарочно отравлены дети. Согласно информации, которую они предоставляют, после несчастного случая в больнице оказались четверо детей.

Как стало известно, воспитательница дала им попить растворитель "Уайт-спирит". Она перепутала его с обычной водой, когда дети попросили ее после физической активности. Женщина уверяет, что взяла бутылку на кухне дедсада и даже не могла подозревать, что в ней находилась за жидкость.

Позже выяснилось, что бутылку оставила в помещении другая воспитательница. Они принесла ее в учреждение, чтобы отстирать пятно от одежды.

Столичные правоохранительные органы начали проверку по факту произошедшего. На данный момент уголовное дело не возбуждено.