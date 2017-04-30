В Москве нашли сумку с обезглавленным туловищем без конечностей

17 апреля в Москве, на заброшенной стройке в юго-западной части города мужчина нашел сумку с человеческими останками. В клетчатой хозяйственной сумке было обнаружено обезглавленное туловище человека, конечностей на теле и в сумке не было.

Как сообщается, местный житель, нашел у заброшенной стройки, расположенной на улице Академика Арцимовича, большую сумку. В клетчатой сумке, лежащей у забора, мужчина нашел человеческое туловище.

В сумке было найдено обезглавленное туловище без конечностей. Согласно предварительной версии экспертов, смерть человека, чей труп расчленили и сложили в сумку, наступила порядка 2 месяцев назад.

Сейчас туловище направили на экспертизу. Следователи уже сообщили о возбуждении уголовного дела. По факту ужасной находки инициированы проверки, детали и подробности происшествия уточняются.