В Саранске двое иностранцев изнасиловали 27-летнюю девушку‍. Неприятные новости передают местные новостные издания, делая ссылку на представителей управления Следственного комитета по Республике Мордовия.

Стало известно о случае изнасилования, который произошел в ночь на 16 апреля 2018 года в городе Саранск. Согласно информации, которую передают следователи, главными подозреваемыми по делу проходят двое уроженцев Узбекистана. Жертва преступления - 27-летняя женщина. Она отдыхала в кафе под названием "Лесное", когда с ней подошли познакомиться двое мужчин. Они предложили ей прогуляться по городу, на что она согласилась.

После этого они втроем пришли в одну з квартир многоэтажного дома №27, расположенного по улице Солнечная. Именно там, как утверждает потерпевшая, ее изнасиловали. Между тем, в ходе допроса мужчины согласились, что действительно проводили время с женщиной, однако не участвовали в надругательстве над ней.