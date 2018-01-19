У напавшего на школу в Башкирии подростка нашли "список врагов"

СМИ стало известно о том, что у подростка, который напал на школу в Стерлитамаке, обнаружили "список врагов", в котором он записывал всех, кто, когда и как его обижал. "Тетрадь смерти" правоохранители нашли во время обыска у башкирского подростка.

Как сообщается, подросток, который 18 апреля совершил нападение на школу и ранил троих учеников и учительницу, подвергался насмешкам со стороны одноклассников. Он постоянно записывал в свой "список врагов" тех, кто его оскорблял и издевался над ним, кроме того, он указывал дату, когда это произошло и какими именно словами его обижали.

Данный список правоохранителям удалось найти во время обысков, которые проводились дома и нападавшего на школьников подростков.

Стоит отметить, что школьник за год до произошедшего рассказывал своим друзьям о том, что собирается сделать, однако ему никто не поверил. Он отмечал, что у него расстройство личности и родители не хотят его лечить, заявлял, что общество сделало его жестоким и теперь он будет убивать людей, так нападавший и планировал провести свое последнее лето.