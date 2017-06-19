В ТЦ "Щука" в Москве нашли трупы двух мужчин

На северо-западе Москвы в одном из торговых центров во вторник, 17 апреля, обнаружили трупы двух мужчин. Отмечается, что на их руках нашли следы от инъекций.

Как стало известно, в московском торговом центре "Щука" в туалете нашли тела двух 39-летних мужчин со следами инъекций на руках. В ходе проверки удалось установить, что га трупах нет следов насильственной смерти, точная причина их смерти в настоящий момент выясняется.

В настоящий момент следователи пытаются установить все обстоятельства произошедшего и ведут проверку по факту случившегося, тела погибших отправили на экспертизу, выясняются личности погибших.

Напомним, 17 апреля сообщалось о том, что в Петербурге в квартире на Южном шоссе были обнаружены тела двух отравленных наркотическим веществом девушек, еще одна находилась рядом с ними в критическом состоянии.