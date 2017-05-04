В Смоленской области бродячая собака напала на ребенка

В Смоленской области бродячая собака «терроризирует» жителей Старого Ярцево. Агрессивный пес бросается на прохожих и искусал ребенка, пострадавшему пришлось вызывать врачей скорой помощи, его увезли в больницу.

Об агрессивной собаке в своем Twitter-аккаунте рассказал местный журналист. По словам автора сообщения, собака буквально «терроризирует» местных жителей. Накануне она искусала ребенка, пострадавшему понадобилась помощь медиков и его отвезли в больницу.

Уточняется, что собака неоднократно бросалась на людей. А на ребенка пес напал в районе Центральной улицы, в микрорайоне Пологи. По словам журналиста, агрессивное животное остается на улице, его никто не поймал и пес продолжает «бродить» по улицам.

Пользователи бурно отреагировали на сообщение. В Сети уже отметили, что проблема бездомных собак продолжает оставаться важной темой для жителей не только Смоленской области. Многие заявляют об опасности, которая появляется в весеннее время. Собаки начинают свой «брачный сезон» и становятся еще агрессивнее, от нападений псов уже пострадали много людей.