Женщина убила своего двойника ради новой личности и до сих пор не найдена

Женщина из США убила своего двойника ради новой личности и до сих пор не найдена. После убийства мужа она отправилась домой к внешне похожей на себя американке, что и зафиксировали камеры видеонаблюдения.

Агентство BBC News передает факты о двух свежих убийствах, которые зафиксированы в штатах Миннесота, а также Флорида. Примечательно, что оба они были совершены 56-летней женщиной. В полиции подозревают, что она совершила второе убийство ради новой личности - внешне ее жертва была очень на нее похожа. Кроме того, до несчастного происшествия знакомы они не были. Предполагаемая преступница специально явилась к ней домой, разговорилась, а после совершения преступления забрала ее автомобиль вместе с документами.

Правоохранители вышли на след пожилой женщины после того, как тело ее мужа было обнаружено с огнестрельными ранениями. Тогда выяснилось, что он мертв уже около двух недель, а его жена пропала. Она забрала со счета его деньги и уехала в штат Айова. Там она побывала в казино, и поехала к своему двойнику, которого вскоре также застрелила. В полиции считают, что теперь женщина ищет других своих двойников, чтобы убить и не быть пойманной.