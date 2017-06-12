Во Внуково пчелы помешали пассажирам вылететь в Симферополь

Из аэропорта Внуково пассажиры не смогли вылететь в Симферополь по весьма странной причине. Как сообщается, в багажном отделении произошла разгерметизация контейнера с пчелами и насекомые разлетелись.

В среду, 18 апреля, пассажиры рейса Москва-Симферополь в аэропорту Внуково уже готовились к вылету, как вдруг всех попросили срочно покинуть самолет. Из-за этого ровно в 09:35 по московскому времени самолет не смог вылететь и пассажиры остались в зале ожидания.

Причина для экстренной эвакуации с авиалайнера оказалась довольно странной. Как удалось выяснить, в багажном отделении произошла разгерметизация контейнера с пчелами, насекомые выбрались на свободу и разлетелись по всему отсеку, из-за чего пришлось оставить самолет в ангаре до тех пор, пока пчел не поймают.

Многие пассажиры сообщают о том, что когда покидали самолет успели заметить, что около двери багажного отсека летают пчелы, в салон авиалайнера они просочиться не успели, пострадавших от укуса насекомых нет.

В настоящий момент пассажиры ожидают другой самолет и только после этого смогут вылететь из Москвы в Симферополь.