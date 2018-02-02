В Смоленске бездомная собака четвертый день бегает с банкой на голове

В Смоленске местные жители заметили бездомную собаку, голова которой застряла в банке. Животное не дается в руки и убегает, пока что снять банку так и не удалось, пес четвертый день находится «в ловушке» и не может есть и пить.

В местном сообществе Смоленска в социальной сети «ВКонтакте» появилось сообщение от жительницы города. По словам женщины, по улице Автозаводская уже четвертый день бегает собака с банкой на голове. Животное убегает от людей и не дается в руки, спасти его пока что так и не удалось.

Женщина сокрушается о том, что собака уже сильно истощала. С банкой на голове ей приходится бегать уже четвертый день, все это время она не может есть и пить. Волонтеры уже искали помощи в МЧС и у специалистов по отлову собак, однако, никто не вызвался на помощь псу с банкой на голове. Сейчас местные жители придумывают варианты для помощи животному. Волонтеры планируют отправиться на поиски несчастной собаки. Получится ли у них спасти животное – пока не известно.