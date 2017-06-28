В Краснодаре пьяный пенсионер случайно из ружья застрелил женщину на даче

В Усть-Лабинском районе Краснодара пенсионер случайно застрелил незнакомую женщину на своем дачном участке. Отмечается, что на момент убийства мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.

Как стало известно, 16 апреля 71-летний пенсионер приехал в хутор Безлесный, где у него имелся дачный участок. Там он распивал спиртные напитки и случайно заметил 50-летнюю женщину на своей даче. Пенсионер схватился за ружье и выстрелил в сторону женщины, желая ее спугнуть, однако она упала и мужчина сразу же вызвал скорую.

Как оказалось, женщина проживала в этом хуторе и зачем она появилась на участке пенсионера неизвестно. Прибывшие на место происшествия медики констатировали смерть 50-летней женщины, а мужчину задержали сотрудники полиции. В настоящий момент ведется расследование по данному делу, решается вопрос об избрании меры пресечения.