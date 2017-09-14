В Башкирии школьник с ножом напал на учителя и поджег класс

Сегодня, 18 апреля, в Башкирии случилось ЧП, в Стерлитамаке ученик школы №1 напал с ножом на детей и учительницу. Подросток пытался устроить пожар и поджег класс, в инциденте пострадали трое детей и взрослая учительница, одна из пострадавших девочек, спасаясь от огня, выпрыгнула со второго этажа.

По данным из СМИ, подросток, учащийся в 9 классе с коррекционным профилем, принес в школу нож. 17-летний парень напал на своих одноклассников и на учительницу информатики. Подросток ранил учеников и преподавательницу. После этого, он попытался устроить пожар.

Подросток устроил в классе поджог, по всей школе пошел дым. Спасаясь от огня, одна из учениц выпрыгнула на улицу из окна второго этажа. На данный момент известно, что в больницу попали четыре человека – учительница и три ученика. Врачи оценили состояние пострадавших как среднее.

По данным из СМИ, инцидент случился в коррекционном классе, где учатся дети с задержками в развитии. Также уточняется, что возможной целью подростка была учительница информатики. Детали и подробности происшествия уточняются, на данный момент пожарные уже ликвидировали огонь. Школьник, напавший с ножом на учеников и преподавательницу, уже задержан. Ведутся проверки.