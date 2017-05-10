В Хабаровске школьник погиб под колесами поезда

В Хабаровске 16-летний школьник погиб под колесами поезда. 15 апреля подросток шел по ЖД-путям и был сбит поездом, в СК сообщили о возбуждении уголовного дела.

Как сообщают в пресс-службе дальневосточного СУ СК РФ на транспорте, 15 апреля в Хабаровске погиб школьник. Смерть 16-летнего мальчика наступила после того, как его сбил поезд.

15 апреля, в районе 11:18 часов, на перегоне станций Хабаровск-2 – Красная речка школьник шел по ЖД-путям. В итоге, подросток был сбит поездом и погиб от травм, полученных при наезде. Следователи уже провели осмотр места происшествия и опросили очевидцев инцидента. Также уже назначены экспертизы и проверки. В СК возбудили уголовное дело, следователи предположили, что в инциденте могла быть затронута статья о нарушении правил движения ЖД-транспорта. Почему школьник попал под поезд и точные причины случившегося устанавливаются.