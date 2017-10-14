В Архангельской области 13-летнего мальчика жестоко избили из-за переписки в соцсети

В Коряжме Архангельской области подростки жестоко избили 13-летнего мальчика. Конфликт между школьниками произошел из-за переписки в соцсети.

Как стало известно, 14 апреля в Александровском парке Коряжмы произошло жестокое избиение 13-летнего подростка его сверстником. Отмечается, что на месте происшествия присутствовали и другие школьники, которые нагнетали обстановку, поддерживали сильного участника драки и снимали все происходящее на телефон. В ходе драки пострадавший быстро упал на пол и его соперник начал избивать его ногами и руками по всему телу.

Как стало известно сотрудникам полиции, школьники начали конфликтовать еще в социальной сети во время переписки, там же они и договорились о встрече "один на один" в парке. В настоящий момент пострадавший мальчик находится в больнице, а сотрудники полиции устанавливают обстоятельства случившегося и разыскивают тех, кто принимал участие в потасовке.