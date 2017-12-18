В Ленобласти убившая сожителя женщина обвиняет призрака в его смерти

В городе Сланцы Ленобласти сотрудники полиции предъявили обвинение 40-летней женщине, которая подозревается в убийстве своего сожителя. Несмотря на неопровержимые доказательства, подозреваемая продолжает отпираться и заявляет, что ее сожителя убил призрак.

Как стало известно, в одной из квартир города Сланцы сотрудники полиции обнаружили тело 37-летнего мужчины со следами насильственной смерти и заподозрили в его убийстве сожительницу. По версии следствия, 16 апреля текущего года вместе с мужчиной в квартире его сожительница. Между ними вспыхнула ссора и женщина схватила нож, которым нанесла мужчине несколько ранений, в результате чего он скончался на месте.

Правоохранителям быстро удалось выйти на след убийцы, однако 40-летняя женщина продолжает отпираться и обвиняет полицейских в том, что ее сожителя убил призрак. По факту произошедшего ведется следствие, выясняются все обстоятельства случившегося.