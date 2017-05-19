В Ленобласти ГИБДД пришлось стрелять для задержания пьяного гонщика

В ночь на 17 апреля сотрудники ГИБДД по Ленинградской области открыли огонь "Ладе Приоре", чтобы задержать нетрезвого водителя. Об этом рассказали в пресс-службе регионального ГУ МВД.

Инцидент произошел в Медвежьегорском районе. Экипаж ДПС выехал на дежурство. Во время патрулирования их едва не протаранил автомобиль, который очень быстро ехал по встречной полосе дороги. Правоохранители отправились в погоню и через громкоговоритель приказали нарушителю остановиться. Однако водитель упрямо двигался в сторону ФАД "Кола". Тогда инспекторы начали стрелять из табельного оружия.

В итоге патрульный автомобиль перехватил поврежденную "Ладу". Полицейские вытащили из салона и задержали двух пьяных людей. Медицинское освидетельствование дыхания зафиксировало в организме водителя концентрацию алкоголя в 0,97 промилле. Теперь ему предстоит отвечать перед судом. По российскому закону, мужчину могут лишить водительских прав на 1,5 года и назначить штраф в виде 30 тысяч рублей.