В Хабаровске в канаве нашли труп 14-летнего подростка в одной пижаме

В Хабаровске правоохранители наткнулись в канаве на тело 14-летнего подростка, который два дня назад ушел из дома. Отмечается, что мальчик рос в неблагополучной семье, его нашли одетым в одну пижаму.

В Индустриальном районе Хабаровска в канаве во вторник, 17 апреля, было обнаружено тело 14-летнего подростка. На теле погибшего мальчика не нашли следов насильственной смерти, он лежал в канаве в одной пижаме. По некоторым данным, парень воспитывался в неблагополучной семье и ушел из дома 15 апреля, однако так и не смог вернуться.

В настоящий момент следователи выясняют, что же послужило причиной смерти мальчика, кроме того, они устанавливают все обстоятельства произошедшего и пытаются узнать, почему же подросток сбежал из дома в одной пижаме.