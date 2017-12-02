В Калининградской области четыре родственника отравились неизвестным веществом

17 апреля неподалеку от Калининграда семейстово из четырех человек пострадала от неизвестного вещества. Так этом региональным СМИ передали представители экстренных служб.

В поселке Дивное из Балтийского района четверо родственников около 5 часов утра обратились за медицинской помощью после отравления. Среди прочих симптомов у них наблюдались галлюцинации. Пострадавшие утверждают, что накануне не ели ничего из того, что могло бы стать причиной ухудшения здоровья. Топливо для обогрева дома, по их мнению, также было в порядке.

В настоящий момент женщин 35-ти и 56-ти лет разместили под наблюдение врачей в больнице скорой помощи. А 14-летнего подростка и 4-летнего ребенка госпитализирвоали в Детской областной. В региональном Минздраве информацию о двух взрослых и двух несовершенолетних подтвердили.