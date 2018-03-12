В Петербурге 50-летний мужчина совратил двух 13-летних мальчиков у себя дома

16 апреля в Санкт-Петербурге двое 13-летних подросков заявили следователю о развратных действиях со стороны 50-летнего горожанина. Об этом сообщают источники в ГСУ Следственного комитета Приморского района.

По информации следствия, совращение несовершеннолетних произошло месяц назад - 17 марта. Пожилой мужчина пригласил мальчиков к себе в квартиру на Богатырском проспекте. Затем он склонил их к сексуальным действиям.

Получив такой сигнал, сотрудники ведомства задержали подозреваемого в педофилии на 48 часов. Они намерены использовать это время для расследования ситуации и подтверждения вины задержанного. Выяснилось, что ранее тот уже попадал в поле зрения полиции за мелкое хулиганство и прогулках по общественным местам в состоянии алкогольного опьянения.