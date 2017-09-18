Судно из России обвинили в нарушении границы Литвы при повороте

Российское патрульное судно при развороте зашло в воды Литвы. Так 17 апреля заявили представители литовской службы охраны границы.

По информации ведомства, нарушение зафиксировано во вторник после полудня у Куршской косы. Предположительно, патрульный транспорт на воздушных подушках пересек границу и на 40 метров заплыл в зону контроля литовских пограничников. В чужих краях россияне находились примерно две минуты, а затем благополучно вернулись в акваторию Российской Федерации.

Всё происходящее зарегистрировали эксперты Центра наблюдения за Куршским заливом. Используя полученные материалы, правоохранители Литвы запустили проверку. Они согласились обсудить ситуацию с пограничниками из России и намерены встретиться для совместных разбирательств.