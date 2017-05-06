В Пермском крае девушка смогла дать отпор грабителю с пистолетом

В Березниках Пермского края 23-летня девушка смогла дать отпор вооруженному пистолетом грабителю, который попытался отобрать у нее ювелирные украшения. Отмечается, что правоохранители уже задержали подозреваемого в вооруженном нападении.

Как стало известно, в понедельник, 16 апреля, 23-летняя девушка поздним вечером возвращалась домой и столкнулась с вооруженным мужчиной. Он набросился на девушку и, угрожая пистолетом, попытался отобрать у нее ювелирные украшения. Девушка все же смогла противостоять нападавшему и позвать на помощь.

Испуганный мужчина бросился бежать, а пострадавшая сразу же обратилась в полицию за помощью. Вскоре правоохранителям удалось задержать 28-летнего подозреваемого в нападении, который был ранее судим за грабеж. В отношении него возбудили уголовное дело, следствие продолжается.