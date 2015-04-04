В Новосибирске двухлетний мальчик запер мать на балконе и спокойно пошел спать

В Кировском районе Новосибирска двухлетний мальчик запер свою маму на балконе и спокойно отправился спать. Женщина уже начала замерзать, когда ей на помощь пришли сотрудники МЧС.

Как стало известно, утром во вторник, 17 апреля, в квартире на улице Петухова 35-летняя женщина вышла на балкон для того, чтобы развесить белье, в то время как ее двухлетний сын спокойно наблюдал за мамой. Внезапно мальчику стало скучно, он подошел к балконной двери и повернул ручку, запирая мать, после чего ушел и больше не появлялся.

Сначала женщина пыталась докричаться до сына, однако потом стала звать на помощь соседей. Соседи с четвертого этажа вызвали сотрудников МЧС, которые приехали на вызов через 13 минут. При помощи альпинистского снаряжения спасатель спустился на третий этаж и помог замерзающей женщине открыть балкон, после чего впустил ее в квартиру.

Перепуганная мать сразу же бросилась искать сына, однако тот уже мирно спал в своей кроватке.

Сотрудники МЧС предупреждают родителей о том, что маленьких детей нельзя оставлять одних в квартире, даже если на минутку решили выйти на балкон, в магазин или дать соседке соль.