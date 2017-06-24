В Архангельске "Нива" с семьей провалилась под лед на переправе

16 апреля в Архангельске автомобиль "Нива" переправлялся по льду через Северную Двину и провалился в воду на полпути. Во время инцидента в салоне находилась семья водителя.

Как стало известно из социальных сетей, отечественный внедорожник направлялся по неофициальной речной переправе в сторону острова Кего. В какой-то момент машина двумя колесами ушла под воду прямо на разъезженной колее. К счастью, она ушла под лед лишь частично - большая часть зависла над разливом.

Шофер и все пассажиры благополучно выбрались из автомобиля. А вечером сердобольные горожане помогли владельцу вытащить "Ниву" из проруби.

Стоит отметить, что жители Архангельска и Кего, в частности, каждую зиму традиционно переправляются по льду Северной Двины рядом с пешеходной переправой. В городе рассказывают, что ещё века назад люди здесь же перебирались по льду на лошадях и конных повозках.