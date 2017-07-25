В Бийске хитрый покупатель подменил старые кроссовки на новые и сбежал

В Бийске хитрый покупатель пришел в торговый центр в старых кроссовках, которые потом подменил на новые и покинул магазин. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

Как стало известно, в Бийске сотрудники спортивного магазина в одном из торговых центров в обратились в полицию с жалобой на хитрого покупателя. Как оказалось, 35-летний мужчина пришел в магазин, долго ходил и присматривал товар, а затем обул новые кроссовки, свои старые спрятал в коробку и покинул магазин, так и не расплатившись. Все это происходило на глазах у продавцов, которые тут же обратились в полицию.

Сотрудники полиции быстро задержали предприимчивого покупателя и возбудили в отношении него уголовное дело, его дальнейшую судьбу будет решать суд.