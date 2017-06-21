Британец насмерть забил тайскую жену за отказ в сексе и накрыл одеялом на улице

В Таиланде подданный Великобритании Кевин Смитэм до смерти забил свою молодую тайскую супругу Канду после отказа в сексе и попросту накрыл одеялом на улице города Убонратчатхани. Об инциденте стало известно изданию Daily Mail.

По информации СМИ, супружеская пара живет в Патайе и растит двух детей. В день предполагаемого убийства они гостили у родителей Канды по случаю праздника Сонгкран. После застолья изрядно захмелевший Кевин устроил конфликт со своей 29-летней возлюбленной. Услышав отказ от супружеского долга, он рассвирепел, обвинил Канду в измене и начал попросту избивать кулаками. Девушка вырвалась и убежала от отца своих детей, однако рухнула у порога родительского дома. Заметив упавшую жену, Кевин решил попросту накрыть тело одеялом и пойти спать в одиночку.

Под утро соседи заметили неподвижную Канду и обратились в полицию. Оказалось, что покойная осталась лежать на улице в одном лишь нижнем белье. Протрезвевший Кевин Смит сознался, что несколько раз применял силу против супруги. В настоящее время он арестован. Полицейские продолжают расследовать обстоятельства происшествия.